Армия России заняла военную базу США в Сирии: видео

На военном объекте остались медикаменты, вода, тренажеры и личные вещи американских солдат

Российские военнослужащие заняли военную базу США в Сирии, которую американские войска оставили после решения президента Дональда Трампа вывести контингент из этой ближневосточной страны.

Канал Министерства обороны РФ показал видео, как российские военные десантируются с вертолетов Ми-8 и занимают круговую оборону на бетонной площадке около базы в районе сирийского города Метрас на севере Сирии.

После этого на базе приземлились несколько вертолетов, включая Ми-35, а российские военнослужащие зашли на территорию оставленного военного объекта.

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Внутри видны брошенные морские контейнеры с остатками медикаментов и средств оказания медицинской помощи, боевые посты, оснащенные кондиционерами кирпичные казармы, на улице валяются коробки от боеприпасов со стреляными гильзами, колеса от военной техники и мусор.

Видно, что американские военнослужащие покидали базу в спешке: внутри жилых помещений оставлены некоторые личные вещи, в том числе настольные игры, кальяны, консервы с едой.

Напомним, что ранее силы сирийского президента Башара Асада взяли под контроль покинутую американскую базу юго-западнее города Манбиджу.

Также сообщалось, что другую военную базу, расположенную рядом с сирийским городом Тель-Тамар на северо-востоке страны, США перед выводом войск решили уничтожить.

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