Армию Египта готовят к "законному" вторжению в соседнюю страну

Президент ас-Сиси угрожает отправить свои войска в Ливию

К гражданской войне в Ливии, участниками которой уже стали Россия и Турция, может присоединиться еще и Египет.

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Об этом 20 июня, как сообщает ABC, заявил египетский президент Абдель Фаттах ас-Сиси, аргументировав это тем, что его страна получила угрозы от "террористических наемников и ополченцев", очевидно, имея в виду Правительство национального согласия Файеза Сарраджа.

На этом фоне, ас-Сиси призвал египетских солдат к полной боеготовности, назвав их возможное вторжение в Ливию легитимным, согласно международному законодательству.

"Будьте готовы выполнить любую миссию здесь, внутри наших границ или, если необходимо, за пределами наших границ", – обратился он к военнослужащим.

Он назвал основной целью военной интервенции защиту 1200-километровой западной границы Египта, содействие достижению прекращения огня и восстановление стабильности и мира в Ливии.

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"Давайте остановимся на нынешней линии фронта и начнем переговоры, чтобы найти политическое решение ливийского кризиса", – призвал он воюющие стороны.

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В то же время, ас-Сиси отметил нежелание Египта вмешиваться в ход войны в Ливии и стремление к политическому урегулированию конфликта.

Руководство Объединенных Арабских Эмиратов и Саудовской Аравии уже поддержало Египет в его стремлении защитить свою безопасность и границы.

Напомним, что ранее ООН опубликовала доклад, оценив численность российских наемников в Ливии от 800 до 1200 человек.

Ранее свои войска в Ливию отправила Турция. В отличие от Египта, который поддерживает Ливийскую национальную армию фельдмаршала Халифы Хафтара, Анкара помогает Правительству национального согласия Файеза Сарраджа.

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