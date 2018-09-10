Асад решил использовать отравляющие вещества

Сегодня, 10:37

Американская разведка передает, что Дамаск одобрил применение своими солдатами химического оружия против повстанцев

Фото: AFP
Фото: AFP

Согласно информации, собранной американской разведкой, сирийский президент Башар Асад одобрил применение своими войсками хлора во время боев с антиправительственными мятежниками в провинции Идлиб, в связи с чем, как пишет The Wall Street Journal, США не исключают возможность атаки по позициям Сирии или даже Ирана и России.

"Новые поступившие разведывательные данные свидетельствуют о том, что Асад позволил военным применять хлор при любых наступательных операциях", – говорится в газете.

В то же время отмечается, что остается неясным, разрешил ли он сирийским солдатам применять газ зарин, однако WSJ пишет, что Пентагон уже готовит свой военный ответ, однако американский президент Трамп еще не определился с типом ответа, а также подвергнутся ли атаке иранские и российские цели.

Кроме того, издание допускает, что новый удар может быть мощнее, чем предыдущие.

"Трампу снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада", – пишет Wall Street Journal.

Ранее мы уже писали, что США выразили готовность атаковать Сирию, если Башар Асад еще раз применит химическое оружие против граждан.

Кроме того, аналогичное предупреждение Дамаску сделала и Франция, которая также выразила готовность покарать Сирию за использование запрещенных вооружений.

В то же время Россия заявляет о масштабной провокации с химоружием, которую готовят против Сирии.
Сирия, США, Трамп, химическое оружие, гражданская война
Источник:

Wall Street Journal

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