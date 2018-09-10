Асад решил использовать отравляющие вещества
Американская разведка передает, что Дамаск одобрил применение своими солдатами химического оружия против повстанцев
Согласно информации, собранной американской разведкой, сирийский президент Башар Асад одобрил применение своими войсками хлора во время боев с антиправительственными мятежниками в провинции Идлиб, в связи с чем, как пишет The Wall Street Journal, США не исключают возможность атаки по позициям Сирии или даже Ирана и России.
"Новые поступившие разведывательные данные свидетельствуют о том, что Асад позволил военным применять хлор при любых наступательных операциях", – говорится в газете.
В то же время отмечается, что остается неясным, разрешил ли он сирийским солдатам применять газ зарин, однако WSJ пишет, что Пентагон уже готовит свой военный ответ, однако американский президент Трамп еще не определился с типом ответа, а также подвергнутся ли атаке иранские и российские цели.
Кроме того, издание допускает, что новый удар может быть мощнее, чем предыдущие.
"Трампу снова придется рассмотреть вопрос о том, наносить ли удары по таким целям, как российские средства противовоздушной обороны в попытке причинить больше вреда войскам Асада", – пишет Wall Street Journal.
Ранее мы уже писали, что США выразили готовность атаковать Сирию, если Башар Асад еще раз применит химическое оружие против граждан.
Кроме того, аналогичное предупреждение Дамаску сделала и Франция, которая также выразила готовность покарать Сирию за использование запрещенных вооружений.
В то же время Россия заявляет о масштабной провокации с химоружием, которую готовят против Сирии.