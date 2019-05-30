Ассанжа перевели в больничное отделение тюрьмы в Лондоне
WikiLeaks серьезно остоянием здоровья нашего издателя Джулиана Ассанжа
Состояние здоровья основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа вызывает опасения, он переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш. Об этом сообщает организация в своем твиттере.
"WikiLeaks серьезно озабочена состоянием здоровья нашего издателя Джулиана Ассанжа, который был переведен в больничное отделение тюрьмы Белмарш. Здоровье мистера Ассанжа уже значительно ухудшилось после семи лет пребывания внутри посольства Эквадора в условиях, несовместимых с базовыми правами человека", – следует из заявления организации.
В сообщении отмечается, что за семь недель пребывания Асссанжа в тюрьме его здоровье продолжило ухудшаться, и он сильно похудел.
"Решение руководства тюрьмы перевести его в больничное отделение говорит само за себя", – подчеркивается в заявлении.
WikiLeaks осуждает отказ суда Швеции отложить слушания, назначенные на 3 июня, в связи с состоянием здоровья Ассанжа.
"Защитник Ассанжа Пьер Самуэльсон сообщил, что состояние здоровья Джулиана Ассанжа в прошлую пятницу было таким, что "невозможно было вести с ним нормальную беседу", – уточняет организация.
Очередные слушания по делу об экстрадиции основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа пройдут в четверг в магистратском суде лондонского округа Вестминстер.
Как сообщалось, британские правоохранительные органы сообщили о задержании основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, что еще совсем недавно предсказывали в самой организации. По данным Скотленд-Ярда, он был арестован в посольстве Эквадора в Лондоне.
Напомним, что Джулиан Ассанж укрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 19 июня 2012 года – в этот день он зашел в здание дипмиссии и попросил предоставить ему политическое убежище. В это время он находился в Великобритании под подпиской о невыезде. Официально убежище ему было предоставлено 16 августа.
Защита Ассанжа опасается, что в случае выдачи США ему может грозить до 35 лет тюрьмы или казнь, однако Минюст США утверждает, что ему грозит всего 5 лет за хакерскую деятельность.
Несмотря на то, что на этой неделе в WikiLeaks прогнозировали высылку Ассанжа из эквадорского посольства, дипломаты этой страны такую информацию всячески отрицали.
Как мы уже писали, в 2017 году Джулиан Ассанж назначил награду за информацию об убийстве журналистки Дафны Каруаны Галиции.
Ассанж в 2006 году основал портал WikiLeaks, на котором публикуется секретная информация о деятельности ряда правительств, в том числе США. Из-за выдвинутых против него в Швеции обвинений в домогательствах в 2012 году он попросил убежища в посольстве Эквадора в Лондоне, где непрерывно находился на протяжении почти 7 лет.
Эквадор отказал ему в дальнейшем предоставлении убежища, после чего Ассанж был арестован полицией за неявку в лондонский суд по ордеру от 2012 года, а затем и по запросу США на экстрадицию от 2018 года.
Ранее в случае выдачи США ему может грозило до 35 лет тюрьмы или казнь.
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