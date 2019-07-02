Астрономы обнаружили опасные для Земли астероиды

Все космические тела давно открыты и за ними ведется постоянное наблюдение

Фото: Pixabay

Ученые назвали четыре астероида, которые могут столкнуться с Землей. Об этом сообщает RT.

Все космические тела давно открыты и за ними ведется постоянное наблюдение. Каждый из них потенциально может столкнуться с планетой.

Так астероид 1979 XB 900 метров в диаметре несется сквозь Солнечную систему со скоростью около 70 000 км/. Каждая секунда приближает космическое тело к Земле почти на 30 км. Астероид признан одним из самых опасных в "списке рисков" среди околоземных астероидов.

Астероид Апофис приблизится к Земле на 30 000 км к 2029 году. Сейчас его расстояние от планеты более 200 миллионов км. Если Апофис столкнется с Землей, то сила удара будет равна примерно 15 000 ядерных зарядов, взорвавшихся одновременно.

Еще одним потенциально опасным является астероид 2010 RF12, правда его падение нанесет меньший ущерб, чем Челябинский метеорит, упавший в 2013 году.

Орбита космического тела под названием 2000 SG344 практически повторяет земную, что позволяет изучать астероид. Он находится достаточно далеко, но каждую секунду приближается к Земле на 1,3 км.

Ранее сообщалось, что к Земле приближается крупный астероид.

Напомним, что ранее в NASA были обеспокоены тем, что астероиды падают на Землю все чаще. В то же время на границе Солнечной системы найден артефакт из "мира мертвых".

Смотрите также в сюжете о том, как астероид-убийца приближается к Земле:

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " Астрономы обнаружили опасные для Земли астероиды". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"