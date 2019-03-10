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Атака боевиков в Мьянме: убиты девять полицейских

Сегодня, 08:57

В стране действует не одно террористическая группировка, но ответственность за атаку пока никто на себя не взял

Фото: AFP
Атака боевиков в Мьянме: убиты девять полицейских //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/4b4/d55/5c84b4d557520.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/4b4/d55/5c84b4d557520.jpg Другие страны В стране действует не одно террористическая группировка, но ответственность за атаку пока никто на себя не взял

В штате Ракхайн на западе Мьянмы совершено нападение на один из полицейских постов, в результате чего было много убитых. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность.

Отмечается, что в результате нападения боевиков один из правоохранителей пропал без вести.

"Девять полицейских убиты, один ранен, другой пропал без вести", – заявили в полиции.

Местные правоохранители также сообщили, что после нападения боевики забрали из полицейского поста все оружие.

Отметим, что напряженная ситуация в этой стране началась с августа 2017 года, когда силы безопасности начали новую операцию по разминированию в отдаленной горной местности. После этого участились нападения боевиков. Так, например, в том месяце в результате атаки боевиков на полицию были десятки убитых. Ответственность на себя взяла Армия спасения Аракан Рохинджа (ARSA), ранее известная под названием "Харака аль-Якин" или "Движение веры".

В мае 2018 года боевики в Мьянме убили 15 мирных жителей и 4 полицейских. Тогда ответственность за теракт взяла группировка "Национальная освободительная армия Таанг", состоящая из боевиков, представляющих одно из этнических меньшинств.

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Тег Мьянма, нападение, боевики, полицейские

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ТАСС

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