Атака боевиков в Мьянме: убиты девять полицейских
В стране действует не одно террористическая группировка, но ответственность за атаку пока никто на себя не взял
В штате Ракхайн на западе Мьянмы совершено нападение на один из полицейских постов, в результате чего было много убитых. Ни одна из террористических группировок пока не взяла на себя ответственность.
Отмечается, что в результате нападения боевиков один из правоохранителей пропал без вести.
"Девять полицейских убиты, один ранен, другой пропал без вести", – заявили в полиции.
Местные правоохранители также сообщили, что после нападения боевики забрали из полицейского поста все оружие.
Отметим, что напряженная ситуация в этой стране началась с августа 2017 года, когда силы безопасности начали новую операцию по разминированию в отдаленной горной местности. После этого участились нападения боевиков. Так, например, в том месяце в результате атаки боевиков на полицию были десятки убитых. Ответственность на себя взяла Армия спасения Аракан Рохинджа (ARSA), ранее известная под названием "Харака аль-Якин" или "Движение веры".
В мае 2018 года боевики в Мьянме убили 15 мирных жителей и 4 полицейских. Тогда ответственность за теракт взяла группировка "Национальная освободительная армия Таанг", состоящая из боевиков, представляющих одно из этнических меньшинств.
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