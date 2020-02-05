Атака коронавируса: погибло почти 500 человек

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Число инфицированных пневмонией, вызванной вирусом 2019-nCoV, в Китае превысило 23,6 тыс. человек, погиб 491 житель. Об этом сообщил информационный портал "Ванъи" со ссылкой на данные региональных властей.

Ранее сообщалось, что число инфицированных в Китае составляет 20,4 тыс. человек. Было зафиксировано 426 летальных исходов, из них один в специальном административном районе Гонконг.

По новым данным портала, выздоровели 846 человек. Среди провинций по-прежнему первое место по количеству зараженных занимает Хубэй (16,6 тыс. заболевших), где скончались 479 человек. Далее следуют провинции Чжэцзян и Гуандун, где от вируса никто не погиб и насчитывается 829 и 813 инфицированных соответственно. В Пекине этот показатель составляет 228 человек (один умер), в регионах Хэйлунцзян и Внутренняя Монголия — 155 (две жертвы) и 35 заболевших соответственно.

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Ранее сообщалось, что в Китае страшной смертью умер мальчик-инвалид, отец которого попал в карантин из-за коронавируса.

Такжекитайские власти наказали доктора, который первым забил тревогу из-за коронавируса.

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А в Минздраве Украины рассказали, когда получат тесты для выявления нового коронавируса.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) расценивает вспышку вируса 2019-nCoV как эпидемию с многочисленными очагами, а не как пандемию.

Больше читайте на сайте "Сегодня" в спецтеме: "Коронавирус-убийца все ближе к Украине: что известно о новой пневмонии, онлайн-карта заражений".

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