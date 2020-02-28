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Атака коронавируса: случаи заражения зарегистрированы в 46 странах – ВОЗ

28 февраля, 02:59

Елена Кузьмич

Летальный исход зафиксирован в 2814 случаях

Всемирная организация здравоохранения заявила, что уже в 46 странах мира зафиксировано заражения коронавирусом.

Число подтвержденных случаев заражения за пределами материкового Китая достигло 3664 человек, скончались 57.

Газета South China Morning Post информирует, что общее число инфицированных в мире составило 87679, летальный исход зафиксирован в 2814 случаях.

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За пределами материковой части Китая выявлено 4182 случая заражения, скончались 70 человек.

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Глава ВОЗ Тедрос Гебреисус накануне заявил, что ситуация с коронавирусом в мире достигла "решающей точки", поскольку число новых случаев заражения коронавирусом во всем мире уже превышает число новых случае в Китае, растет число стран, в которых зафиксированы случаи заражения.

Также в Нидерландах зафиксировалипервый в стране случай заражения коронавирусом. Об этом сообщил Национальный институт здравоохранения и окружающей среды Нидерландов.

По данным организации, речь идет о мужчине из города Тилбурга, который недавно посещал итальянскую область Ломбардия.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

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ВОЗ заражение коронавирус

Источник: Интерфакс

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