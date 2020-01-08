Атака на базу с войсками США: кто взял ответственность

Видео: Press TV

Корпус стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана —Ред. ) заявил, что ракетный удар по авиабазе Айн аль-Асад на западе Ирака, на которой дислоцированы военнослужащие США, был нанесен в ответ на убийство генерала Касема Сулеймани.

Об этом сообщает иранский телеканал Press TV.

Согласно сообщению канала, удар был нанесен десятками ракет. Press TV также опубликовал предполагаемое кадры ракетного залпа.

Иран запустил ракеты класса "земля-земля" по военной базе в иракском Айн-аль-Асаде. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Операции дали имя "Мученик Сулеймани".

Реклама

КСИР предупредил США о новых ударах в случае ответной атаки и призвал вывести войска из Ирака, чтобы не рисковать жизнями военнослужащих, говорится в сообщении канала в Twitter.

Добавим, что американские военные на Ближнем Востоке приведены в состояние боевой готовности.

Напомним, что ранее Пентагон был готов бомбить объекты культуры в Иране.

Ранее сайт "Сегодня" писал о том, что Министерство обороны США подтвердило свою ответственность за ликвидацию Касема Сулеймани, отметив, что операция проводилась по распоряжению американского президента Дональда Трампа, о чем не был заранее уведомлен Конгресс.

Это привело к новому обострению на Ближнем Востоке. 63-летний генерал-лейтенант оказывал военную поддержку группировкам ХАМАС и "Хезболла" в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Почему убийство Сулеймани всколыхнуло не только этот регион, но и весь мир, вы можете узнать в материале на нашем сайте.

В Иране разработали более 10 вариантов возмездия Америке за ликвидацию высокопоставленного генерала Касема Сулеймани в Ираке.

На фоне последнего обострения в отношениях с Ираном, которое привело к ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани, США передислоцировали свои бомбардировщики поближе к этой стране.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Иран воздержаться от дальнейших провокаций, поскольку эскалация конфликта на Ближнем Востоке никому не выгодна.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама