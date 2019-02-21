Атака на "последний оплот ИГИЛ" в Сирии: стали известны подробности

Операция курдов в Багузе начнется после того, как населенный пункт покинут все способные сделать это мирные жители

Фото: AFP

Атака на "последний оплот ИГИЛ" в Сирии: стали известны подробности //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/e87/4d0/5c6e874d01909.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/e87/4d0/5c6e874d01909.jpg 2019-02-21T13:18:00+02:00 Другие страны Операция курдов в Багузе начнется после того, как населенный пункт покинут все способные сделать это мирные жители

Курдское ополчение в Сирии готовится штурмовать последний оплот террористов из "Исламского государства", расположенный на границе с Ираком сирийский город Багуз. При этом им помогают служащие амеркианских, французских и британских спецподразделений.

Как пишет британский таблоид The Guardian, операция Сирийских демократические силы начнется после того, как населенный пункт покинут все способные сделать это мирные жители, а все желающие террористы сложат оружие и сдадутся.

По данным разведки, боевики ИГ установили в Багузе множество взрывных устройств, а также проложили сеть тоннелей, по которым могут незаметно перемещаться.

В то же время сказать, сколько террористов даже примерно находится в городе, нельзя, но курды исходят из того, что долго обороняться они не смогут, поскольку на днях они согласились обменять часть военнопленных на продовольствие, что указывает на то, что их собственные запасы еды на исходе.

Кроме того, предполагается, что у исламистов осталось мало боеприпасов.

Напомним, что по данным ООН в Ираке и Сирии остаются от 14 до 18 тысяч боевиков "Исламского государства".

Мы также сообщали о докладе Пентагона, в котором говорится, что в отсутствии военного давления ИГИЛ может вернуть себе территорию в Сирии менее чем за год.

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