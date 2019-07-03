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Атака на вуз в Кении: суд вынес приговор сообщникам террористов, убивших 148 студентов

3 июля, 20:00

Главным доказательством вины осужденных стали телефонные переговоры

Фото: AFP

Суд Кении в среду вынес суровые приговоры трем сообщникам террористов из радикальной исламистской группировки "Аш-Шабаб", в 2015 году осуществивших нападение на университет в городе Гарисса, жертвами которого стали 148 человек. Один из подсудимых получил в качестве наказания пожизненное тюремное заключение, два других — по 41 году лишения свободы, сообщает агентство Франс Пресс.

"Во всем мире нет людей, которые бы не понимали разрушительных последствий террористической деятельности. Погибло большое количество людей, общество погрузилось в панику", — заявил судья Фрэнсис Андайи, оглашая вердикт.

Главным доказательством вины осужденных стали телефонные переговоры, которые они вели с захватившими вуз террористами. Кроме того, приговоренного к пожизненному заключению гражданина Танзании Рашида Чарльза Мбересеро за несколько дней до нападения видели на территории университетского кампуса. В день атаки он был задержан в студенческом общежитии, прятавшись под кроватью.

Два других осужденных — Мохамед Али Абикар и Хасан Эдин Хасан — являются гражданами Кении. Главный вдохновитель и организатор теракта, бывший учитель местной религиозной школы Мохамед Мохамуд по прозвищу Куно был ликвидирован в 2016 году на юго-западе Сомали.

Нападение на университет в Гариссе было совершено 2 апреля 2015 года. Четверо террористов ворвались на территорию кампуса и захватили в заложники несколько сотен учащихся и преподавателей. Впоследствии они начали отпускать мусульман, убивая всех тех, кто не мог процитировать Коран. Вечером того же дня силы безопасности Кении взяли штурмом общежитие, где удерживались заложники, все террористы были уничтожены на месте.

Жертвами радикальных исламистов стали 142 студента, трое полицейских и трое солдат. Нападение на Гариссу стало вторым по количествам жертв терактом, совершенном на территории Кении за всю ее историю. В 1998 году атака на посольство США в Найроби, ответственность за которую взяла на себя группировка "Аль-Каида", унесла жизни 213 человек.

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Тег Кения, убийство, тероритсты

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ТАСС

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