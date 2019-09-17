Атака на заводы в Саудовской Аравии: Южная Корея может задействовать свои нефтяные резервы

Такие меры примут в случае, если поставки нефти будут нарушены

/ Фото: AFP

В связи нападениями на предприятия компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии Южная Северная Корея не может задействовать свои нефтяные резервы в случае проблем с поставками сырья.

"Правительство поспешно предпримет меры по стабилизации спроса и предложения в случае, если поставки нефти будут нарушены", - заявил первый замминистр планирования и финансов Южной Кореи Ким Ён Пома.

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Новости "Сегодня" уже сообщали, что предприятия национальной нефтяной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco были атакованы десятью беспилотниками. Ответственность взяли на себя йеменские мятежники из движения "Ансар Аллах" (хуситы). В частности, нападению подвергся крупнейший в мире нефтеперерабатывающий комплекс вблизи города Абкаик, где проживает много западных специалистов, а также НПЗ в районе Хурайс, в котором располагается второе по величине нефтяное месторождение королевства. В результате произошедшего Саудовская Аравия сократила добычу нефти на 5,7 млн баррелей в сутки из почти 10 млн баррелей.

Напомним, ранее госсекретарь США Майкл Помпео обвинил власти Ирана в причастности к атакам на нефтяные объекты Саудовской Аравии.

В свою очередь президент США Дональд Трамп сообщил, что на случай необходимости приказал выделить нефть из резервов страны для стабилизации ситуации на нефтяном рынке после атак на объекты Саудовской Аравии.

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