Атака новой пневмонии: число жертв коронавируса в мире достигло более пяти тысяч человек

По сравнению с данными прошлых суток, число больных увеличилось в мире на 18,339 тыс. человек, скончавшихся - на 797

В мире насчитывается 140 тыс. 730 человек, инфицированных коронавирусом COVID-19, число жертв инфекции достигло 5,373 тыс., при этом поправились более 70 тыс. человек.

Об этом сообщила газета South China Morning Post, которая ведет электронный подсчет числа больных, скончавшихся и излечившихся. Он основан на официальных данных соответствующих стран.

По сравнению с данными прошлых суток, число больных увеличилось в мире на 18,339 тыс. человек, скончавшихся – на 797.

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В материковом Китае – 80,813 тыс. больных (скончались 3,176 тыс.), Италии – 17,660 (1,266 тыс.), Иране – 11,364 тыс. (514), Южной Корее – 7,979 тыс. (67), Испании – 4,231 тыс. (120), Франции – 3,661 тыс. (79), Германии – 3,062 тыс. (8), США – 1,678 (41), на территории Японии, с учетом стоящего на карантине в Йокогаме круизного лайнера – 1,316 тыс. (22), Швейцария – 1,009 тыс. (6).

Менее 1 тыс., но более 100 больных наcчитывается еще в 19 странах и районах мира: Нидерландах, Великобритании, Дании, Швеции, Австрии, Бельгии, Катаре, Сингапуре, Греции, Бахрейне, Малайзии, Австрии, Канаде, Гонконге, Израиле.

Ранее гендиректор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус объявил о пандемии в связи с продолжением распространения в мире коронавируса.

"Мы пришли к выводу, что ситуацию с COVID-19 можно охарактеризовать как пандемию", – сказал он.

Добавим, что за последние 100 лет мир пережил четыре пандемии.

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