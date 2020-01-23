Атака опасного вируса: в Бразилии опровергли информацию о случае заражения коронавирусом в стране

Ранее сообщалось о подозрениях на коронавирус у прибывшей на днях из Китая 35-летней гражданки Бразилии

Фото: REUTERS/Bobby Yip

Министерство здравоохранения Бразилии опровергло появившуюся ранее информацию о возможном заражении коронавирусом прибывшей из Китая гражданки страны. Соответствующее заявление размещено на сайте ведомства.

"В Бразилии не выявлено ни одного случая подозрений на неизвестную пневмонию, связанную с заболеванием в Китае", — говорится в сообщении министерства. Ранее управление здравоохранения штата Минас-Жерайс на юго-востоке страны сообщило о подозрениях на коронавирус у прибывшей на днях из Китая в столицу штата, Белу-Оризонти, 35-летней гражданки Бразилии, которая обратилась к медикам с симптомами, напоминающими острую респираторную вирусную инфекцию. Предположение региональных властей основывалось на "текущем эпидемиологическом контексте страны, откуда прибыла пациентка". Вместе с тем, признают врачи, у нее не отмечается клинических признаков, говорящих о тяжести заболевания.

По мнению специалистов федерального Минздрава, случай в Минас-Жерайсе некорректно классифицировать как подозрительный исходя из критериев Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). В частности, в ведомстве указали, что пациентка прибыла из Шанхая и не посещала Ухань, где произошла вспышка неизвестной пневмонии. Кроме того, Бразилия приняла рекомендованные ВОЗ меры в связи с распространением заболевания, отмечается в документе.

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Власти Китая 31 декабря информировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни. Это коронавирус 2019-nCoV. Власти Китая подтвердили 473 случая заражения с 17 летальными исходами. Коронавирус зафиксирован в Ухане, Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и других городах страны.

По словам медиков, для него характерны такие симптомы, как насморк, кашель, боль в горле и чувство стеснения в груди, возможно также появление головных болей и лихорадки, которая может длиться несколько дней. В группе риска находятся лица с ослабленной иммунной системой, дети и пожилые люди. Согласно последним данным, число людей, умерших в Китае от заболевания пневмонией нового типа, увеличилось до 17. Количество выявленных инфицированных возросло до 473 человек.

Новый опасный вирус начал распространяться из китайского города Ухань: предполагается, что очагом распространения инфекции стал местный рыбный рынок. По последним данным, коронавирус 2019 nCoV уже привел к смерти 17 человек, почти 500 человек инфицированы.

К тому же, он невероятно быстро распространяется: случаи заражения зафиксированы в Японии, Таиланде и даже США.

Все о вирусе и симптомах заражения, а также последнюю информацию о его распространении читайте в нашем материале "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: все подробности".

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