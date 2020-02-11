Атака опасного вируса: в Южной Корее возросло количество зараженных новой пневмонией

/ Фото: REUTERS/Heo Ran

Один новый случай заражения коронавирусом 2019-nCoV зарегистрирован в Республике Корея. Общее число инфицированных в стране достигло 28, сообщает Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения.

Зараженная — 30-летняя китаянка, которая ранее контактировала с другими пациентами, уже проходящими лечение. Отмечается, что на момент обнаружения у нее заболевания женщина уже находилась в карантине.

Напомним, что ранее число умерших от пневмонии в Китае перевалило за тысячу.

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Добавим, что после вспышки коронавируса в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", журналистов проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в ходе мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

Кроме того, недавно стало известно о первых случаях заражения среди украинцев. Правда, это случилось в далекой Японии.

Также украинские власти решили эвакуировать граждан страны, которые оказались в китайской провинции Хубэй, где в январе был введен карантин из-за вспышки нового коронавируса.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Китае, отметив, что желающих покинуть карантинный регион украинцев 11 февраля вывезут специальным чартерным рейсом в Киев.

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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