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Атака опасного вируса: ВОЗ проведет экстренное заседание

21 января, 00:07

Комитет ВОЗ займется выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом

Видео: Reuters

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ – Ред.) Тедрос Аданом Гебрейесус проведет экстренное заседание комитета по чрезвычайной ситуации из-за произошедшей в Китае вспышки пневмонии, вызванной новым типом коронавируса 2019-nCoV. Сообщение об этом было опубликовано в Twitter организации.

"Генеральный директор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейрус созовет заседание чрезвычайного комитета по новому коронавирусу 2019-nCoV в соответствии с международными медико-санитарными нормами. Заседание комитета пройдет в среду, 22 января", — говорится в сообщении.

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Отмечается, что задачей комитета будет установить, является ли вспышка чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение. Он также займется выработкой рекомендаций по борьбе с вирусом.

31 декабря власти Китая информировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. 7 января китайские специалисты установили возбудителя болезни — это коронавирус 2019-nCoV. Лабораторному тестированию подверглись все случаи заболевания с подозрением на новую пневмонию. В результате были исключены из списка возможных патогенов возбудители таких респираторных заболеваний, как грипп, птичий грипп, тяжелый острый респираторный синдром (ТОРС, или SARS, известный также как атипичная пневмония) и ближневосточный респираторный синдром (MERS).

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Число больных, заразившихся коронавирусом в Китае, по последним данным, составляет 217 человек. Число зараженных в городе Ухань, где произошла вспышка, составляет 198 человек, из них трое умерли. По одному подтвержденному случаю заражения зафиксировано в Южной Корее и Таиланде.

Напомним, что ранее в Японии зарегистрирован первый случай заболевания новым опасным вирусом.

Также мы сообщали, что стало известно, что вирус передается от человека к человеку.

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Китай встреча вирус пневмония ВОЗ погибшие больные

Источник: ТАСС

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