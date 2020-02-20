Атака опасной болезны: число жертв коронавируса в Китае достигло 2118

Число жертв нового коронавируса в Китае достигло 2118, выздоровели более 16,1 тыс. человек, количество случаев заражения превысило 74,5 тыс. Об этом сообщил Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Ранее ведомство проинформировало о более чем 74,1 тыс. случаях заражения, 2004 жертвах и более 14,3 тыс. выздоровевших. Согласно обновленным данным, показатель смертности от коронавируса по стране составляет 2,83% вместо 2,7% днем ранее. По сравнению с минувшими сутками количество новых случаев заражения сократилось на 1355, до 394.

Наибольшее количество случаев заражения — 62 тыс. — зарегистрировано в центральной провинции Хубэй, при этом 2029 человек там умерли, выздоровели свыше 10,3 тыс. Затем следуют южная провинция Гуандун (1,3 тыс. случаев), центральная Хэнань (свыше 1,2 тыс.) и восточная Чжэцзян (более 1,1 тыс.). За последние сутки в 12 из 31 региона материковой части страны не обнаружено ни одного нового инфицированного.

В Пекине число зафиксировано 395 случаев заражения, из столичных больниц выписались 153 человека, умерли четверо. В провинции Хэйлунцзян число умерших от заболевания, вызванного новым коронавирусом, составляет 12, количество случаев заражения достигло 476, 123 человека выздоровели. В южной провинции Хайнань из 168 случаев заражения четыре закончились летальным исходом, 50% заболевших выздоровели.

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Под наблюдением медиков в стране находятся свыше 126,3 тыс. жителей, имевших тесный контакт с инфицированными. В Китае также насчитывается более 4,9 тыс. человек, пребывающих в карантине с подозрением на заражение. По информации врачей, состояние более чем 11,8 тыс. заразившихся в стране оценивается как тяжелое.

Вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом (2019-nCoV), была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселенном городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. Всемирная организация здравоохранения признала ее чрезвычайной ситуацией международного масштаба, охарактеризовав как эпидемию с многочисленными очагами. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 25 странах.

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Напомним, что на борт самолета, который эвакуировал украинцев из Китая, пустили не всех. В Ухане на этапе осмотра китайскими медиками были не допущены на борт 4 человека: трое украинцев и одна иностранка.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук заверил, что причин для паники из-за возвращения украинцев из Китая нет. По его словам, ситуацию держит на контроле Министерство здравоохранения.

"Мы своих не бросаем, поэтому обязательно люди должны быть возвращены в Украину. Все необходимые меры для того, чтобы и во время возвращения, и по возвращении и они были в безопасности, и ни одно инфекционное заболевание не распространилось на территорию Украины, спланированы и будут осуществлены. Наше Министерство здравоохранения ежечасно мониторит ситуацию с объектами, на которых эти люди будут размещены", – сказал Гончарук.

Как известно, посольство внесло в эвакуационные списки 48 граждан Украины и 29 иностранцев. А на спецборте, который вылетел в Ухань, отправился военный корреспондент новостей "Сегодня" Александр Махов – он стал единственным представителем украинских СМИ на борту самолета.

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