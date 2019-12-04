Атака тайфуна на Филиппины: погибли 17 человек

Минимум 17 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна "Тисой". Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Ранее агентство AFPинформировало о четырех погибших.

Как отмечает Bloomberg, ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в 15,7 млн долларов. Около полумиллиона человек были эвакуированы. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог.

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Видео: Reuters

Администрация международного аэропорта Манила в качестве меры предосторожности закрыла на 12 часов все четыре терминала воздушной гавани. Кроме того, значительные повреждения получил аэропорт Легаспи в провинции Албай.

"Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в текущем году. Скорость его ветра достигает 150 км/ч.

Ранее на Филиппины пришел мощный тайфун "Юту", жертвами которого стали не менее семи человек, включая четверых детей в возрасте 5-11 лет.

Ранее сообщалось, что до 98 человек возросло число жертв обрушившегося на Японию в октябре тайфуна "Хагибис" и последовавших за ним ливней. Десять человек числятся пропавшими без вести.

А во Вьетнаме ливни и наводнения, вызванные тайфуном "Шон тинь", привели к человеческим жертвам. Известно как минимум о 27 погибших и семи пропавших без вести. Из-за стихии полностью разрушены 243 дома, погибли 6500 голов скота и затоплены более 81 тыс. гектаров рисовых полей.

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