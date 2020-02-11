Атака убийственной пневмонии: число жертв коронавируса скоро достигнет тысячи человек

Число жертв болезни увеличилось за сутки на 103

/ Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Число жертв пневмонии, вызванной вирусом 2019-nCoV, в китайской провинции Хубэй увеличилось за сутки на 103, умерли в общей сложности 974 местных жителя, 2222 человека выздоровели. Об этом говорится в размещенном на сайте регионального комитета по вопросам гигиены и здравоохранения сообщении.

По его данным, число случаев заражения в провинции достигло 31728, увеличившись за сутки на 2097.

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Напомним, что после вспышки коронавируса в Кремле ввели дополнительные меры проверки: помимо обычного досмотра на "рамке", журналистов проверяют датчиком, реагирующим на температуру. Похожие приборы используются при проверке прибывающих из-за рубежа в ходе мероприятий по предупреждению распространения коронавируса.

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Кроме того, недавно стало известно о первых случаях заражения среди украинцев. Правда, это случилось в далекой Японии:

Более подробно читайте в материале "Сегодня": "Опасный коронавирус из Китая распространяется по миру: онлайн-карта и подробности".

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