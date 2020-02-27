Атака ужасного коронавируса: почти 30 человек умерло от пневмонии в Китае за сутки

В эпицентре распространения вируса провинции Хубэй за сутки скончались 26 человек

В Китае за сутки зафиксировано29 смертей от коронавируса COVID-19 и 433 новых заболевших, тем временем общее число жертв коронавируса составило 2744 человек, заразившихся – 78497.

Об этом сообщил Госкомитет здравоохранения Китая.

В эпицентре распространения болезни провинции Хубэй за сутки скончались 26 человек, по одному – в Пекине, провинциях Хэйлунцзян и Хэнань. С декабря прошлого года от коронавируса в Хубэе скончался 2641 человек, заболели 65,596 тысячи. По состоянию на 27 февраля 23,2 тысячи пациентов вылечились и выписаны из больниц.

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Вне материковой части Китая с декабря прошлого года зарегистрировано 133 случая заболевания: в Гонконге – 91 (при двух случаях смертельного исхода), в Макао – десять, на Тайване – 32 (один случай смерти).

Напомним, что из-за вспышки смертельного коронавируса COVID-19китайские клубы и диджеи начали устраивать онлайн-рейвы, которые умудряются собирать достаточно большую аудиторию.

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Так, за первые 30 минут к онлайн-вечеринке пекинского клуба SIR TEEN присоединились 100 тысяч человек, а клуб TAXX смог заработать на одном из таких мероприятий 104 тысячи долларов.

Ранее мы писали о том, что в китайском городе Ухань, откуда распространился новый коронавирус, устроили танцы в карантинном пункте.

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