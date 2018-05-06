Атаки с кислотой: новые нападения в Лондоне, пострадали трое молодых людей

О состоянии, в котором сейчас находятся пострадавшие пока ничего не известно

В Лондоне, где ранее подростки устроили серию кислотных атак, в ночь с 5 на 6 мая результате нового подобного нападения с использованием кислоты пострадали три человека в возрасте 17, 22 и 27 лет. Состояние потерпевших, которые были доставлены в больницу, не уточняется. Передает ТАСС со ссылкой на Daily Mail.

На данный момент никаких арестов произведено не было.

Место, где было совершено нападение, находится менее чем в двух километрах от ночного клуба Mangle E8, в котором в апреле прошлого года 25-летний Артур Коллинз распылил кислоту на посетителей заведения. Тогда пострадали 22 человека, из них 16 получили серьезные ожоги лица и глаз. Коллинз был приговорен к 20 годам тюремного заключения.

За последние насколько лет в Лондоне резко возросло количество нападений с применением кислоты. Так, в 2015 году в столице Великобритании было зафиксировано 261 такое нападение, в 2016 году – 455 правонарушений, связанных с использованием этой субстанции.

Ранее туристов из США облили кислотой в Марселе.