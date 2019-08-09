Экс-президент Кыргызстана арестован по решению суда на время проведения расследования

После того, как спецназ задержал бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева и он был доставлен в Бишкек, было проведено судебное заседание, на котором судья постановил арестовать экс-главу республики до 26 августа. Об этом сообщил адвокат Атамбаева Сергей Слесарев.

"По решению суда Атамбаев арестован до 26 августа. Судебное решение было вынесено в здании Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана, куда был приглашен судья Первомайского района столицы страны. Судья вынес решение арестовать Атамбаева на время проведения следственных мероприятий", — отметил Слесарев.

По словам адвоката, при задержании Атамбаева был нарушен ряд процессуальных норм.

"Никаких документов о задержании подзащитному предъявлено не было, ему вручили уведомление и сразу же избрали меру пресечения", — подчеркнул адвокат.

Вместе с этим, как сообщил Сергей Слесарев, экс-президента Кыргызстана обвинили в коррупционных преступлениях.

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"Атамбаеву предъявлено обвинение в коррупции, других данных пока нет". — сказал он.

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В тренде Атамбаев арестован и получил обвинение в коррупции

Напомним, что Атамбаеву могут предъявить обвинение в покушении на жизнь сотрудников правоохранительных органов, поскольку, по словам самого Атамбаева, он стрелял в спецназовцев, когда те приехали штурмовать его дом.

В четверг, 8 августа, утром после объявления властями Кыргызстана о проведении экстренных мер, возле резиденции бывшего президента Алмазбека Атамбаева собралось около 4 тысяч сторонников. Они продолжают удерживать шесть бойцов спецподразделения "Альфа" Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) и готовы отражать новые попытки штурма.

Напомним, Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее, 27 июня, парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что снимает с него иммунитет от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

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