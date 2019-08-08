Атамбаев после штурма его дома обратился к властям Кыргызстана (видео)

Фото: REUTERS/Vladimir Pirogov

После того, как власти Кыргызстана начали проведение экстренных мер, в частности срочные заседание Совбеза и парламента, Алмазбек Атамбаев на видео обратился к властям республики. Попытку его задержания он назвал незаконной и неконституционной.

"К сожалению, власть не вняла моим призывам войти в правовое поле. Я несколько раз предлагал дать письменные показания. Буквально вчера мой представитель Сергей Слесарев был в МВД и предлагал передать мои ответы. Я готов ответить на любые вопросы, потому что никакой коррупции не было. Об этом знает и Сооронбай Жээнбеков. Я еще раз прошу власти одуматься и обратиться к силовикам: не стреляйте в свой народ", – сказал Атамбаев.

После того, как Генпрокуратура Кыргызстана возбудила уголовное дело по факту беспорядков, ситуация остается напряженной

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Как сообщалось,7 августа в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека спецназ Госкомитета нацбезопасности проводит операцию по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу 9 человек.

Ранее 27 июня парламент Кыргызстана 103 голосами принял решение о снятии неприкосновенности с Атамбаева, одновременно лишив его статуса экс-президента, что лишает его иммунитета от уголовного преследования. Это произошло после того, как Генеральная прокуратура поддержала обвинения, выдвинутые парламентом против экс-президента Кыргызстана.

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В числе принятых в производство Генпрокуратурой эпизодов, которые изучает ведомство на предмет причастности Атамбаева, указаны: незаконное обогащение, незаконное завладение земельным участком, причастность к незаконному освобождению в 2013 году криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупция при модернизации ТЭЦ Бишкека на средства китайского кредита.

Бывший президент назвал все обвинения против него "абсурдом" и заявил, что не намерен принимать участие в следственных действиях и приходить на допрос в прокуратуру.

Вечером в среду, 7 августа, появилась информация, что спецназ Кыргызстана со стрельбой захватил экс-президента Атамбаева.

В то же время дочь Алмазбека Атамбаева – Алия Шагиева – заявила, что ее отец до сих пор находится в Кой-Таше: "Во-первых, мой отец никуда не сбегал, никто его не задержал, и то, что он якобы находится в безопасности — наглая ложь. Он до сих пор в Кой-Таше".

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