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Атамбаеву выдвинули новые обвинения: подробности

Сегодня, 11:32

Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками

/ Фото: AFP

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев стал фигурантом еще двух уголовных дел. Об этом сообщил в четверг адвокат бывшего главы республики Сергей Слесарев.

"Атамбаеву вручено уведомление о подозрении в причастности к двум незаконным сделкам с земельными участками", - сказал он.

Ранее адвокат сообщил, что Алмазбеку Атамбаеву инкриминируют еще два эпизода нарушения законодательства страны.

"Атамбаеву вручено уведомление в подозрении в причастности к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека и по делу, связанному со зданием группы "Форум", – сказал адвокат.

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Модернизация объекта была проведена несколько лет назад китайской компанией TBEA на выделенные китайской стороной средства. Фигурантом дела о коррупции при реконструкции столичной ТЭЦ является также бывший премьер республики Сапар Исаков.

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О махинациях, связанных с перерегистрацией прав на владение зданием промышленной группы "Форум", ранее ничего известно не было. Фактическим владельцем расположенного почти в центре киргизской столицы здания до сих пор считался Атамбаев. После задержания бывшего президента по решению суда оно было опечатано.

Ранее экс-президенту Кыргызстана уже было вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, убийстве, покушении на убийство и организации захвата заложников.

Напомним, 7 августа в селе Кой-Таш, в 20 километрах от Бишкека, спецназ Госкомитета нацбезопасности проводил операцию по задержанию Алмазбека Атамбаева. Задержать бывшего президента в ходе первой волны штурма не удалось. В результате неудавшегося штурма дома Алмазбека Атамбаева и перестрелки один спецназовец погиб, пострадали 48 человек, из них с ранениями доставлены в больницу девять человек.

Позже появилась информация, что спецназ Кыргызстана задержал экс-президента Атамбаева .

По решению суда экс-президент как минимум до 26 августа помещен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. 

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Кыргызстан уголовное дело Атамбаев

Источник: ТАСС

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