Авария на эсминце в Южной Корее: пострадали моряки, погиб офицер

Один корейский военнослужащий погиб и еще несколько оказались в больнице из-за инцидента в городе Чинхэгу

Фото: Flickr

В результате аварии на борту эсминца ВМС Республики Корея Choi Young один моряк погиб и еще четверо оказались в больнице.

Власти южнокорейского портового города Чинхэгу сообщают, что военные пострадали во время проходившей на военно-морской базе церемонии приветствия корабля, который вернулся после миссии в Сомали.

По невыясненным на данный момент причинам трос, который швартовали эсминец, сорвался и ранил моряков. Пятерых пострадавших госпитализировали в ближайшую больницу, однако жизнь одного из них спасти не удалось.

Погибшему моряку было 22 года, его личность пока не установлена. Состояние здоровья остальных пострадавших оценивается как стабильное, угрозы для их жизни нет.

Эсминец Choi Young входит в состав подразделения по борьбе с пиратством Cheonghae, задача которого состоит в обеспечении безопасного прохода судов через Аденский пролив.

Напомним, прошлой осенью ВМС Южной Кореи получили первую подводную лодку, которая была целиком разработана военными республики. Субмарину спустили на воду на верфи компании Daewoo Shipbuilding and Marine Engineering.

Мы также писали о военном инциденте между Республикой Кореей и Японией, в ходе которого боевой корабль южнокорейских ВМС навел свой радар управления оружейными системами на патрульный самолет военно-морских сил Японии Р-1.

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