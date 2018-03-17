Авария в Гудаури: число пострадавших возросло, среди них четыре украинца

В результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии пострадали 11 человек – четверо украинцев, шестеро россиян, а также гражданин Швеции.

Об этом журналистам сообщил директор Центра по вопросам координации неотложной помощи и чрезвычайных ситуаций Минздрава Грузии Автандил Талаквадзе.

Чиновник отметил, что семь иностранных граждан, получивших повреждения, на вертолете и реанимобилях доставлены в Тбилиси.

По предварительной информации, причиной инцидента на канатной дороге стало отключение электроэнергии, из-за которого кресла вдруг стремительно начали скатываться назад и врезались друг в друга, а люди падали с высоты на снег.

Между тем, в компании Energo-Pro Georgia опровергли эту информацию, заявив, что на курорте Гудаури "никакого аварийного отключения электроэнергии или изменения параметров напряжения не было".

Позже это заявление подтвердил глава "Компании горных курортов Грузии" Александр Онопришвили, по словам которого, отключения электроэнергии в Гудаури не было.

"Электроэнергия отключилась лишь на самой канатке. Причина пока не известна, но все виновные в этом понесут ответственность", – сказал он журналистам.

В связи с происшедшим, МВД Грузии начало следствие по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта" Уголовного кодекса Грузии.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о ранении двоих граждан Украины.

Напомним, ранее стали известны подробности о состоянии раненого в аварии украинца – он находится в стабильно тяжелом состоянии и был переведен в реанимацию.

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога – кресла начали двигаться в обратном направлении с высокой скоростью, а людей просто выбрасывало из них.

"Многочисленные травмы у людей, попавших в "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди", – описывает произошедшее пользователь Knyshov Peter, ставший очевидцем происшествия.