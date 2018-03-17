Авария на курорте в Грузии: появились подробности о раненном украинце

После инцидента в Гудаури раненного украинца перевели в реанимацию

Украинец, пострадавший в результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии, находится в стабильно тяжелом состоянии – его перевели в реанимацию.

Об этом рассказал врач Национального медицинского центра в Тбилиси Николоз Карцивадзе, сообщает Радио Свобода.

По его словам, двое пациентов, которые попали в медицинский центр после аварии на канатной дороге, уже покинули клинику, а продолжают лечение пятеро пострадавших, в том числе украинец, которому нужна была операция.

"Четверо из них находятся в отделении неврологии и нейрохирургии. Их состояние стабильное и, скорее всего, сегодня или завтра их выпишут", – сообщил врач.

Напомним, 16 марта на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии сломалась канатная дорога – кресла начали двигаться в обратном направлении с высокой скоростью, а людей просто выбрасывало из них.

"Многочисленные травмы у людей, попавших в "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди", – описывает произошедшее пользователь Knyshov Peter, ставший очевидцем происшествия.

В результате инцидента пострадали от 8 до 10 человек, в том числе двое украинцев.