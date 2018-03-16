"Мясорубка из кресел" и "адово мясо": что произошло на горнолыжном курорте в Грузии

Из-за сбоя подъемника тросы начали крутиться в обратную сторону, скорость движения увеличилась до такой степени, что людей выкидывало из кресел

Сегодня на горнолыжном курорте в Гудаури в Грузии произошла серьезная авария. Как сообщают очевидцы, случился сбой канатно-кресельного подъемника и тросы начали крутиться в обратную сторону, скорость движения увеличилась в несколько раз до того, что людей выкидывало из кресел при повороте, а сами скамейки в итоге стали наваливаться друг на друга.

"Многочисленные травмы у людей, попавших в "мясорубку" из сталкивающихся кресел, переломы и ушибы у тех, кто успел или догадался спрыгнуть. Удалось остановить канатку только через 1,5-2 минуты. Спасатели прибыли на место в течение 7-8 минут. Растягивали и оказывали первую помощь пострадавшим все, кто стоял в очереди", – описывает произошедшее у себя на странице в Facebook пользователь Knyshov Peter.

Одна из туристок в Facebook сообщила, что в момент трагедии находилась на старте подъемника, но успела вылезти.

"Сели на кресло, мы были на старте, только опустили створку вниз, и оно остановилось. Оператор открыл щиток, что-то начало пикать и канатка начала движение назад, скорость увеличивалась. Мы успели вылезти с кресла вниз под створкой, и начался "замес". "Канатки" полетели с огромной скоростью назад и бились друг об друга сбиваясь в кучу. Люди прыгали с кресел вниз, тот, кто не успел спрыгнуть, попал в это адово мясо… Кресла летели с ужасной скоростью, их раскачивало и людей просто вышвыривало наружу. Много людей поломались. Ноги, руки, спины. Не знаю, погиб ли кто-то. Такого ада и страха я не испытывала ещё никогда", – написала она.

По словам других очевидцев, пострадавших лыжников спускали вниз на снегоходах, вертолеты для эвакуации пострадавших не использовались.

"Помогали выпавшим, оттаскивали как могли!! Эвакуация никакая, переломанных людей спускали на снегоходах, кошмар! Вертолеты только для фрирайда и за деньги!!", – сказали они.

По разным данным травмировалось от 8 до 12 человек.

Как сообщил главный врача города Гудаури, за помощью обратились 8 человек, среди которых двое украинцев, один гражданин Швеции, один гражданин Грузии. Семеро нуждаются в медицинской помощи. Один из пострадавших получил помощь на месте и уже покинул больницу, а других переправляют в Тбилиси.

Министр здравоохранения Грузии Давид Сергеенко сообщил, что особого внимания требуют два случая – открытый перелом руки и травма головы у туриста из Украины, а также беременная женщина из Швеции – у нее боли в пояснице.

Официальный представитель Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кырылыч подтвердил, что в результате аварии пострадало двое граждан Украины.

"По предварительной информации консула, среди пострадавших – двое граждан Украины. Консул принимает меры по оказанию помощи пострадавшим украинцам", – сообщил Кырылыч.

В Минэкономразвития Грузии заявили, что "Компания развития горных курортов" готова возместить все расходы на лечение пострадавших.

Причины аварии пока неизвестны. По одной версии, отказали тормоза, по другой – отключилось электропитание, также пользователи соцсетей допускают, что причиной случившегося является халатность или ошибка работников подъемника.

В связи с аварией на канатной дороге МВД Грузии возбудило уголовное дело по статье "нарушение правил безопасности движения или эксплуатации железнодорожного, воздушного или подвесного транспорта".

Отметим, это не первая авария на горном подъемнике в Грузии.

1 июня 1990 года ужасная трагедия произошла в Тбилиси на Мтацминдской канатной дороге, которая поднимала пассажиров на горное плато от площади Руставели. Тогда на канатной дороге неожиданно порвался трос, и две параллельно подвешенные гондолы остались без крепления. Одна из кабин, которая была ближе к нижней станции, ударилась об стену, в результате чего пострадали сразу несколько человек. Верхняя кабина начала стремительно набирать скорость и врезалась в перекрученный подъемный трос. Удар оказался настолько сильным, что гондола раскололась надвое. Примерно с 20-метровой высоты люди упали на крышу и во двор шестиэтажного здания. Некоторые пассажиры в панике прыгали из кабины еще до столкновения.

В результате погибло 20 человек, 45 человек получили тяжелые увечья.