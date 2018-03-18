Авария на курорте в Гудаури: французские эксперты устанавливают причины

Сегодня, 14:34

В результате аварии пострадали и украинцы

Фото: скриншот
Фото: скриншот

Причины крупной аварии на одном из подъемников горнолыжного курорта в грузинском Гудаури, которая произошла 16 марта, будут устанавливать международные эксперты французской компании Bureau Veritas.

Французские эксперты уже прибыли на место происшествия. По информации пресс-службы Минэкономразвития Грузии, вместе с ними в установлении деталей ЧП участвуют эксперты австрийско-швейцарской компании Doppelmayr, производителя этой канатной дороги, смонтировавшей ее в Гудаури, а также представители прокуратуры Грузии, Национального бюро экспертизы имени Самхараули и Агентства по техническому и строительному надзору министерства экономики и устойчивого развития республики.

"Правительство считает, что заключение экспертов должно быть абсолютно беспристрастным со стороны всех подключенных к процессу, поскольку речь идет не только о конкретном инциденте, во время которого пострадали люди, но и о репутации нашей страны", – заявил первый вице-премьер Грузии Дмитрий Кумсишвили. 

Напомним, в результате аварии на горнолыжном курорте Гудаури в Грузии пострадали 11 человек – четверо украинцев, шестеро россиян, а также гражданин Швеции.
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Источник:

Интерфакс

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