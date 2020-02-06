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Авария самолета в Турции: число пострадавших возросло, трое погибших

6 февраля, 02:56

Согласно обновленным данным, которые привел министр, всего на борту находились 183 человека

/ Фото: Getty Images

По меньшей мере три человека погибли, 179 получили ранения в результате жесткой посадки самолета в аэропорту Стамбула. Об этом сообщил в четверг министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

"К сожалению, трое наших граждан погибли. Еще 179 человек госпитализированы, трое из них находятся в реанимации", — цитирует главу Минздрава телеканал Эн-ти-ви.

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Согласно обновленным данным, которые привел министр, всего на борту находились 183 человека, включая шесть членов экипажа.

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Как сообщалось, днем 5 февраля при посадке в стамбульском Международном аэропорту имени Сабихи Гекчен самолет Boeing 737-800 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы, врезался в заграждение и раскололся на три части. В результате аварии воздушное судно загорелось, но огонь оперативно погасили. Авиакатастрофа случилась с самолетом авиакомпании Fly Pegasus, который выполнял внутренний рейс Измир – Стамбул.

Позже стало известно, что граждан Украины нет среди пострадавших в катастрофе самолета авиакомпании Pegasus в Стамбуле.

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Турция крушение самолет жертвы Стамбул погибшие авиакатастрофа пострадавшие

Источник: ТАСС

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