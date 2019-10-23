Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: названа причина гибели 189 людей

Прошлогодняя авиакатастрофа лайнера Boeing 737 MAX в Индонезии случилась из-за сбоя в системе управления полетом на борту самолета.
Такие выводы индонезийские следователи озвучили на брифинге 23 октября.
"Механические и конструкторские сбои системы управления полетом Boeing 737 MAX были основной причиной катастрофы самолета Lion Air в прошлом году", – цитирует AFP их заключение.
Нежелание властей обвинить в трагедии авиастроительного гиганта Boeing или авиакомпанию, чей самолет 29 октября 2018 рухнул в Яванское море, вывело родственников погибших из себя.
"Мы не довольны пояснениями следователей, но у нас нет другого выбора, как принять его", – заявил журналистам отец погибшего пассажира Эпи Сямсул Комар.
Ранее в программном обеспечении Boeing 737 MAX обнаружили другой сбой – пилоты теряли контроль над воздушным судном из-за недостатков в Системе увеличения маневренных характеристик (MCAS).
Спустя 4,5 месяца после этого, произошло крушение Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, который летел из Эфиопии в Кению. Жертвами стали все 157 пассажиров и членов экипажа.
После этого полеты аварийного авиалайнера временно приостановили по всему миру.
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