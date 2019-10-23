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Авиакатастрофа Boeing в Индонезии: названа причина гибели 189 людей

23 октября, 16:53

Следователи решили не возлагать вину Boeing или Lion Air напрямую

Лайнер Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air

Лайнер Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air / Фото: Flickr

Прошлогодняя авиакатастрофа лайнера Boeing 737 MAX в Индонезии случилась из-за сбоя в системе управления полетом на борту самолета.

Такие выводы индонезийские следователи озвучили на брифинге 23 октября.

"Механические и конструкторские сбои системы управления полетом Boeing 737 MAX были основной причиной катастрофы самолета Lion Air в прошлом году", – цитирует AFP их заключение.

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Нежелание властей обвинить в трагедии авиастроительного гиганта Boeing или авиакомпанию, чей самолет 29 октября 2018 рухнул в Яванское море, вывело родственников погибших из себя.

"Мы не довольны пояснениями следователей, но у нас нет другого выбора, как принять его", – заявил журналистам отец погибшего пассажира Эпи Сямсул Комар.

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Ранее в программном обеспечении Boeing 737 MAX обнаружили другой сбой – пилоты теряли контроль над воздушным судном из-за недостатков в Системе увеличения маневренных характеристик (MCAS).

Крушение Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air произошло под Джакартой в конце прошлого октября. Все 189 человек, которые находились на борту лайнера, погибли.

Спустя 4,5 месяца после этого, произошло крушение Boeing 737 Max авиакомпании Ethiopian Airlines, который летел из Эфиопии в Кению. Жертвами стали все 157 пассажиров и членов экипажа.

После этого полеты аварийного авиалайнера временно приостановили по всему миру.

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Индонезия авиакатастрофа крушение самолета крушение лайнера Boeing 737

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