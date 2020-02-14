Авиакатастрофа МАУ в Иране: Канада поддержала Украину

Еще одна страна потребовала у Тегерана отдать "черные ящики"

Авиакатастрофа МАУ в Иране / Фото: Reuters

Канада, которая ранее подала к Ирану миллиардный иск из-за гибели своих граждан в авиакатастрофе лайнера "Международных авиалиний Украины" под Тегераном, требовала передать "черные ящики" Франции.

Об этом после встречи в Мюнхене министров иностранных дел Канады и Ирана Франсуа-Филиппа Шампаня и Мохаммада Джавада Зарифа сообщили в пресс-службе канадского МИД.

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"Министры обсудили ситуацию с расшифровкой и анализом "черных ящиков" рейса PS752. Министр Шампань напомнил, что страны-члены Международной координационной группы по-прежнему считают, что Иран должен использовать для расшифровки "черных ящиков" возможности Франции, которая обладает необходимыми техническими средствами для проведения этой работы", — сказали в канадском дипведомстве.

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Таким образом, Оттава поддержала Украину, которая продолжает систематически требовать у Ирана вернуть бортовые самописцы. В частности, президент Владимир Зеленский заявлял, что Украина хочет получить "черные ящики", несмотря на приглашение иранской стороною украинских специалистов принять участие в совместной их расшифровке.

Напомним, Boeing-737-800 авиакомпании МАУ, который должен был выполнить рейс по маршруту Тегеран – Киев 8 января, после вылета из аэропорта Тегерана был сбит иранскими военными. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Большинство погибших в авиакатастрофе – граждане Канады и Ирана.

Все подробности в спецтеме Крушение украинского самолета МАУ в Иране

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