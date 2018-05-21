Авиакатастрофа на Кубе: стало известно о состоянии выживших в крушении самолета

Сегодня, 20:53

Трое женщин в возрасте от 19 до 39 лет находятся в гаванской больнице

Фото: AFP
Фото: AFP

Состояние трех женщин, выживших при крушении самолета Boeing 737 под Гаваной, продолжает оцениваться как критическое. Об этом сообщил в понедельник Карлос Мартинес, директор гаванской больницы имени Каликсто Гарсии, где находятся пострадавшие, передает ТАСС.

"Всем трем женщинам произведено переливание крови. Пациентки подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких", – рассказал Мартинес.

Выжившим в авиакатастрофе 19, 23 и 39 лет. За их жизни борются более двадцати врачей различных специальностей.

Как сообщалось, погибли 110 человек. При этом на месте катастрофы были найдены выжившие в крушении четыре человека. Один из выживших в катастрофе умер, трое других, все женщины, находятся в тяжелом состоянии

Рейс выполнялся иностранным экипажем. Самолет был арендован у небольшой мексиканской авиакомпании Damojh. После катастрофы по всей Кубе объявлен день траура.

Точные причины катастрофы пока не известны. По данным ABC News, самолет был выпущен в 1979 году, поэтому аварию могли вызвать технические неисправности. Ранее мы писали о первых версиях трагедии на Кубе.
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