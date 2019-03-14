Авиакатастрофа в Эфиопии: Бразилия приостановила полеты Boeing 737 MAX

Такое решение было принято после крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

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Авиакатастрофа в Эфиопии: Бразилия приостановила полеты Boeing 737 MAX //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/976/17b/5c897617b240f.jpg 2019-03-14T07:58:00+02:00 Другие страны Такое решение было принято после крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии

Бразилия ограничила использование самолетов Boeing 737 MAX 8 на территории и в воздушном пространстве страны. Такое решение приняло национальное агентство гражданской авиации страны, сообщают СМИ.

Эксплуатацию данных самолетов приостановили после запроса федерального прокурора. Кроме того, агентство авиации провело консультации с американскими специалистами, представителями компании Boeing и местными авиаперевозчиками.

Напомним, на фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.

В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.

Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.

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Источник: ТАСС Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter Орфографическая ошибка в тексте: Послать сообщение об ошибке автору? Комментарий для автора (не обязательно): Сообщение должно содержать не более 250 символов Отмена Отправить Выделите некорректный текст мышкой Спасибо! Сообщение отправлено.