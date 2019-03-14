Авиакатастрофа в Эфиопии: Бразилия приостановила полеты Boeing 737 MAX
Такое решение было принято после крушения Boeing 737 MAX 8 в Эфиопии
Бразилия ограничила использование самолетов Boeing 737 MAX 8 на территории и в воздушном пространстве страны. Такое решение приняло национальное агентство гражданской авиации страны, сообщают СМИ.
Эксплуатацию данных самолетов приостановили после запроса федерального прокурора. Кроме того, агентство авиации провело консультации с американскими специалистами, представителями компании Boeing и местными авиаперевозчиками.
Напомним, на фоне авиакатастрофы в Эфиопии Государственная авиационная служба Украины ввела ограничение на эксплуатацию авиалайнеров Boeing 737 MAX 8 и 737 MAX 9.
В решении исполняющего обязанности руководителя Госавиаслужбы Сергея Коршука сказано, что оно является временным и согласуется с директивами других государств, и, в частности, Европейского агентства по безопасности полетов, которое также запретило использовать самолеты этих моделей в воздушном пространстве ЕС.
Таким образом, количество стран, ограничивших использование флагмана Boeing стремится к полусотне. Ранее Европейское агентство авиационной безопасности решило приостановить полеты 737-8 MAX и 737-9 MAX над всеми 28 странами-членами ЕС до выяснения причин авиакатастрофы в Эфиопии.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " Авиакатастрофа в Эфиопии: Бразилия приостановила полеты Boeing 737 MAX". Другие Другие страны смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
"Черные ящики" Boeing 737 Mах 8 после авиакатастрофы в Эфиопии будут расшифровывать во Франции
Бортовые самописцы будут расшифровывать специалисты французского Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации
Трамп приказал "посадить" все Boeing 737 Max в США
По его словам, все авиакомпании и пилоты уже уведомлены об этом