Авиакатастрофа в Эфиопии: число погибших сотрудников ООН возросло до 19
На борту были люди 30 национальностей
На самолете Ethiopian Airlines, который потерпел крушение, находились 19 сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба гендиректора международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино.
"Мои искренние соболезнования семьям и близким всех жертв, включая наших сотрудников ООН, погибших в этой трагедии... По предварительным данным, погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН", – говорится в сообщении.
Также в заявлении говорится, что в знак уважения офис IOM завтра, 11 марта, приспустит флаг, также как и офис ООН.
Ранее стало известно о 10 погибших сотрудниках.
Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.
Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение.
Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.
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