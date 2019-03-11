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Авиакатастрофа в Эфиопии: число погибших сотрудников ООН возросло до 19

Сегодня, 02:04

На борту были люди 30 национальностей

Фото: AFP
Авиакатастрофа в Эфиопии: число погибших сотрудников ООН возросло до 19 //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c8/5a6/809/5c85a68093cb0.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c8/5a6/809/5c85a68093cb0.jpg Другие страны На борту были люди 30 национальностей

На самолете Ethiopian Airlines, который потерпел крушение, находились 19 сотрудников Организации Объединенных Наций. Об этом сообщает пресс-служба гендиректора международной организации по миграции (IOM) Антонио Виторино.

"Мои искренние соболезнования семьям и близким всех жертв, включая наших сотрудников ООН, погибших в этой трагедии... По предварительным данным, погибли 19 сотрудников организаций, связанных с ООН", – говорится в сообщении.

Также в заявлении говорится, что в знак уважения офис IOM завтра, 11 марта, приспустит флаг, также как и офис ООН.

Ранее стало известно о 10 погибших сотрудниках.

Ранее сообщалось, что граждане 33 государств были на борту самолета авиакомпании Ethiopian Airlines, потерпевшего крушение в воскресенье утром при выполнении рейса из Аддис-Абебы в Найроби. Как сообщает Reuters со ссылкой на местные СМИ, в результате крушения Boeing 737 никто не выжил.

Напомним, что лайнер авиакомпании Ethiopian Airlines, летевший в Найроби, потерпел крушение.  

Авиакомпания Ethiopian Airlines считается крупнейшим перевозчиком на африканском континенте.

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Тег Эфиопия, крушение, самолет, ООН, погибшие, Boeing, авиакатастрофа, сотрудники

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