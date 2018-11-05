Авиакатастрофа в Индонезии: стали известны подробности крушения Boeing 737

Сегодня, 07:53

Спасатели признают, что все находившиеся на борту лайнера 189 человек погибли

Фото: Sutopo Purwo Nugroho
Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Потерпевший крушение самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разрушился из-за сильного удара о поверхность Яванского моря, лайнер падал на высокой скорости. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

"Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено", – рассказал он.

По словам чиновника, в момент соприкосновения с поверхностью воды двигатели самолета работали на полную мощность и скорость лайнера при падении была очень высокой. Эксперты предполагают, что Boeing мог падать на скорости около 1 тысяч километров в час.

На данный момент спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли, а также продолжают поиск речевого самописца. Черный ящик оказался зарытым в морском грунте, толщина которого составляет не менее метра, поэтому его сложно достать.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Почти сразу после взлета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек, среди которых не было украинцев. Больше читайте на сайте "Сегодня": "Крушение Boeing 737 в Индонезии: главные подробности, фото и видео".
Индонезия, крушение, скорость, лайнер, погибшие, разбился, Яванское море, Boeing-737
Источник:

ТАСС

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие страны

Фото: Sutopo Purwo Nugroho

Крушение Boeing 737 в Индонезии: на сушу подняли 105 тел погибших

Вчера, 18:34

Поисковую операцию продлили еще на три дня

Другие страны

Водолазы ведут поиск обломков самолета и тел жертв авиакрушения / Фото: AFP

Число жертв авиакрушения в Индонезии возросло

3 Ноября, 17:07

Причиной смерти водолаза стала декомпрессия
Загрузка...

Другие страны

фото AFP

На месте крушения Boeing 737 в Индонезии нашли обломок шасси

2 Ноября, 01:23

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява

Другие страны

Авиакатастрофа в Индонезии: спасатели ищут второй черный ящик Boeing 737

2 Ноября, 07:49

Первый бортовой самописец уже подняли из глубины 30 метров в Яванском море, его начали расшифровывать
Загрузка...