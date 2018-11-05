Авиакатастрофа в Индонезии: стали известны подробности крушения Boeing 737

Спасатели признают, что все находившиеся на борту лайнера 189 человек погибли

Потерпевший крушение самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Lion Air разрушился из-за сильного удара о поверхность Яванского моря, лайнер падал на высокой скорости. Об этом заявил руководитель Комитета по обеспечению безопасности на транспорте Соерджанто Таджахоно.

"Boeing 737 Max 8 развалился на части от удара о воду, никаких следов, указывающих на разгерметизацию воздушного судна в полете, не обнаружено", – рассказал он.

По словам чиновника, в момент соприкосновения с поверхностью воды двигатели самолета работали на полную мощность и скорость лайнера при падении была очень высокой. Эксперты предполагают, что Boeing мог падать на скорости около 1 тысяч километров в час.

На данный момент спасатели признают, что все находившиеся на борту 189 человек погибли, а также продолжают поиск речевого самописца. Черный ящик оказался зарытым в морском грунте, толщина которого составляет не менее метра, поэтому его сложно достать.

Напомним, 29 октября в Индонезии потерпел крушение лайнер Boeing 737 MAX, выполнявший рейс JT610 в город Панкалпинанг. Самолет упал примерно спустя 13 минут после вылета из аэропорта Джакарты. Почти сразу после взлета командир самолета запросил экстренную посадку, после чего связь с ним прервалась, а лайнер исчез с экранов радаров.

Boeing разбился в море недалеко от острова Ява. На поверхности моря уже обнаружили обломки самолета и личные вещи пассажиров. На борту лайнера находились 189 человек, среди которых не было украинцев. Больше читайте на сайте "Сегодня": "Крушение Boeing 737 в Индонезии: главные подробности, фото и видео".