Авиакатастрофа в Катманду: число погибших возросло

Сегодня, 18:50

При жесткой посадке самолета в столице Непала погибли 49 человек

Фото: AFP
Фото: AFP

В результате крушения пассажирского самолета, выполнявшего рейс из Дакки в столицу Непала Катманду погибли 49 человек. 22 пассажира находятся в больнице. 

Согласно данным представителя авиаперевозчика US-Bangla Камрула Ислама, 40 пассажиров самолета являлись гражданами Бангладеш, 25 – гражданами Непала, один – гражданином Китая и один – гражданином Мальдив.

Также сообщалось, что на борту самолета находился 71 человек, включая четырех членов экипажа.

Напомним, недалеко от международного аэропорта Катманду имени Трибхувана 12 марта потерпел крушение самолет частной бангладешской авиакомпании US-Bangla. 

Известно, что во время захода на посадку, лайнер не попал на взлетно-посадочную полосу и рухнул  на футбольное поле недалеко от воздушной гавани. Вскоре после этого самолет загорелся. 

Также сотрудник Raswita International Travels and Tours, один из оставшихся в живых после крушения самолета, произошедшего в Катманду в понедельник, 12 марта. Мужчина рассказал о том, как случилась авиакатастрофа.
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