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Авиакатастрофа в Казахстане: власти объяснили путаницу в данных о количестве жертв

28 декабря, 14:03

Официально подтвержденное количество жертв составляет 12 человек, сообщили чиновники

REUTERS/Pavel Mikheyev

REUTERS/Pavel Mikheyev

После авиакатастрофы с самолетом Bek Air под Алматы акимат города сообщил о 15 погибших. Позже Министерство внутренних дел Казахстана распространило информацию о том, что общее число погибших составляет 12 человек, передает Tengrinews.kz.

Путаницу в количестве жертв объяснил председатель Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Талгат Ластаев.

"Официальную информацию (о количестве погибших при авиакатастрофах. – Ред.) имеет право выдавать только Комитет по ЧС МВД. 12 – это цифра, которая прошла по этим каналам. Понятно, что есть разные данные. Но официальная цифра, которая была озвучена вице-премьер-министром на пресс-конференции, и та цифра, которая была озвучена на заседании комиссии, – это 12 погибших", - разъяснил Ластаев.

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Он пояснил, что местные исполнительные органы – акиматы – не имели права выдавать информацию по данному случаю.

"МВД и Минздрав имеют право давать официальную статистику. Никто, кроме них. Потому что в целом операцию по поиску и спасению координирует МВД. А скончавшиеся в больнице – это юрисдикция Минздрава", - заметил Ластаев.

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Он официально заверил, что при крушении самолета Fokker 100 авиакомпании Bek Air не было фактов занижения количества погибших и пострадавших.

"Всего в больницах 54 человека, из них порядка 18 в тяжелом состоянии", – добавил он.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что двое граждан Украины, пострадавших в катастрофе самолета Fokker-100 авиакомпании Bek Air в Казахстане, потеряли паспортные документы.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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