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Авиакатастрофа в Казахстане: запись переговоров пилотов перед трагедией

27 декабря, 13:53

Взлет пассажирского самолета Bek Air в Алматы проходил в штатном режиме

Никаких нештатных ситуаций с лайнером Fokker-100 авиакомпании Bek Air, который потерпел крушение в Казахстане, при взлете не происходило.

Это следует из аудиозаписи переговоров капитана экипажа с диспетчером аэропорта, которую опубликовали российские СМИ.

Диспетчер (Д): "Bek Air 2100, Алматы-Вышка. Рулите. <...>

Bek Air 2100, исполнительный 05 правая [ВПП], взлет по команде".

Пилот (П): "Bek Air 2100, к взлету готовы".

Д: "Bek Air 2100, понял, ждите".

Д: "Bek Air 2100, ветер 040 градусов, 05 правая, взлет разрешаю".

П: "05 правая, 2100, всего хорошего, хорошего дня вам!"

Д: "Доброго пути!"

Напомним, авиакатастрофа произошла в ночь на пятницу, 27 декабря. По предварительным данным, при взлете самолет дважды задел хвостом ВПП, потерял высоту и врезался в бетонное ограждение и двухэтажное здание.

В результате крушения погибли 15 человек и более 60 получили ранения. Состояние шести пострадавших оценивается как крайне тяжелое, еще шести человек — как тяжелое. Среди пострадавших оказались и граждане Украины – их с травмами позвоночника доставили в больницу города Алматы. Жизням украинцев ничего не угрожает.

Сайт "Сегодня" ведет онлайн, в котором публикует главные новости об авикатастрофе, выкладывает фото и видео с места событий.

Все подробности в спецтеме Крушение самолета в Казахстане

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Казахстан самолет авиакатастрофа крушение самолета

Источник: Сегодня

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