Авиаудар ВВС Израиля в секторе Газа: новые подробности

Сегодня, 13:48

Тель-Авив отреагировал на проникновение террористов из сектора Газа на территорию Израиля

Фото: AFP
Фото: AFP

Во время атаки на объекты ХАМАС в секторе Газа израильские ВВС выпустили пять ракет по базе "Шахиды Рафаха" боевиков "Бригад Изаддина аль-Касама", расположенной в районе Хашанин недалеко от города Рафах. Об этом сообщает "Палестинский информационный центр". По их информации, в результате атаки никто не пострадал.

А агентство Safa, офис которого расположен в Газе, сообщает, что были нанесены удары по двум объектам боевиков ХАМАСа – по базе "Шахиды Рафаха" к северо-западу от Рафаха и по базе "Голиаф" к юго-западу от Хан-Юниса.

С 30 марта в столкновениях с израильскими солдатами на границе Израиля и сектора Газа погибли 114 палестинцев, еще более 13 тысяч получили ранения различной тяжести или отравились газом, который использует израильская полиция для разгона демонстрантов. Среди получивших ранения – около 2 тысяч подростков, более 1 тысячи женщин. Многотысячные выступления в Газе начались с конца марта, семь пятниц подряд они оборачивались столкновениями и беспорядками в приграничных районах.

Ранее сообщалось, что в районе административной границы сектора Газа с Израилем собрались около 10 тыс. палестинцев. Некоторые протестующие пытались пересечь пограничное заграждение.

Кроме того на всплеск протестных настроений палестинцев повлияло и открытие 14 мая нового американского посольства в Иерусалиме.

 
Израиль, атака, сектор Газа, ХАМАС

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