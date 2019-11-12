Авиаудар по Дамаску: ВВС Израиля уничтожили сына командира "Исламского джихада"

Здание, по которому была выпущена ракета, находится рядом с посольством Ливана в сирийской столице

/ Фото: AFP

Военно-воздушные силы (ВВС) Израиля после удара по сектору Газа продолжают проводить военные операции в регионе. Так, сын командира радикальной палестинской группировки "Исламский джихад" в секторе Газа Акрама аль-Аджури был убит во время удара ВВС Израиля по зданию в квартале Мезза на западе Дамаска. Об этом информировало во вторник агентство SANA.

"В результате израильского агрессивного нападения погиб сын Акрама аль-Аджури по имени Муаз. Получила ранение также его дочь Баттуль и еще девять человек", – говорится в сообщении.

Здание, по которому была выпущена ракета, находится рядом с посольством Ливана в сирийской столице. Квартал сейчас оцеплен силами безопасности, на место инцидента прибыл министр внутренних дел Сирии Мухаммед Халед Рахмон.

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По сведениям SANA, израильские ВВС в ходе атаки выпусти всего три ракеты. Две из них поразили здание в квартале Мезза, где проживала семья аль-Аджури, еще одна разорвалась в пригороде Дарая.

Ранее канцелярия премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху сообщила о том, что ВВС Израиля также нанесли удар по сектору Газа. В ходе этой операции был уничтожен старший командир "Исламского джихада" Баха Селим Абу аль-Ата. По сведениям канцелярии, он был ответственен за множество терактов и ракетных обстрелов территории Израиля в последние месяцы и готовил новые нападения.

Как известно, конфликт между Израилем и сектором Газа обострился. 13 июня система ПВО "Железный купол" перехватила ракету над кибуцем Нирим. Ракетные тревоги прозвучали в Ашкелоне и по периметру сектора Газа.

Напомним, в марте израильтяне и палестинцы обменялись ракетными ударами, но при посредничестве Египта все же смогли заключить неофициальное перемирие. Однако позже конфликт вновь обострился.

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