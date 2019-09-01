Авиаудары по тюрьме в Йемене: число погибших резко увеличилось

Не менее 80 заключенных погибли, около 70 человек ранены, еще 20 - пропавшие без вести

/ Фото: AFP

Около 80 человек были убиты в результате атаки самолетов аравийской коалиции по тюрьме, расположенной в центральной йеменской провинции Дамар в Йемене. Об этом сообщил телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники в больнице.

По имеющейся информации, в ходе авиационных бомбардировок аравийской коалиции погибли не менее 80 заключенных, около 70 получили ранения и еще 20 человек до сих пор считаются пропавшими без вести.

Представитель Министерства здравоохранения, контролируемого хуситами, Юсеф аль-Хадыри указал, что число жертв может возрасти, так как обломки разрушенных зданий еще не закончили разбирать.

Напомним, ранее в Йемене смертник устроил теракт на полицейском участке. По меньшей мере трое сотрудников сил безопасности Йемена погибли, более 30 получили ранения. Ни одна из действующих на территории страны группировок не взяла на себя ответственность за вылазку.

Кроме этого, свыше 40 человек погибли, 15 получили ранения при ракетном обстреле со стороны мятежников-хуситов (движение "Ансар Алла") по лагерю сил безопасности в городе Аден на юге Йемена. Целью удара был военный смотр. Среди погибших — командующий Вспомогательными силами правительственной армии Йемена бригадный генерал Мунир аль-Яфаи.

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