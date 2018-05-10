Австралия дает более 50 млн на расследование трагедии с МН17 и наказание виновных

Финансирование заложено в бюджет страны на 2018-2019 годы и будет направлено на работу следствия

Правительством Австралии выделило более 50 млн долларов для того, чтобы обеспечить потребности международной следственной группы в уголовном расследовании катастрофы рейса МН17. Об этом сообщает пресс-служба МИД Австралии.

"Правительство Тернбулла продолжает добиваться справедливости для жертв рейса MH17. Мы предоставим 50,3 млн долл. в течение четырех лет, чтобы поддержать голландское правосудия по привлечению виновных к ответственности и помочь близким жертв принять участие в судебном процессе", – говорится в заявлении министра иностранных дел Австралии Джули Бишоп.

Упомянутое финансирование заложено в проект федерального бюджета Австралии на 2018-2019 годы, который на днях внесла на рассмотрение парламента правительственная коалиция.

"Финансирование также предусматривает продление работы посольства Австралии в Киеве и дополнительные ресурсы для поддержки участия Австралии в обвинении", – говорится в бюджетных документах.

Принятие странами участницами Следственной группы положительных решений по финансированию работы нидерландского производства по делу МН17 является важным шагом для эффективного продолжения расследования.

Напомним, что боевики Донбасса передали родственникам из Нидерландов останки погибших в трагедии МН17 лишь 21 апреля нынешнего года.

Как известно, самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области после того, как он был сбит предположительно ракетой "земля-воздух". Все 298 человек, находившиеся на борту, погибли.

В конце декабря 2017-го британская разведка напрямую заявила, что летом 2014 именно российские военные доставили на Донбасс ЗРК "Бук", из которой был сбит малайзийский "Боинг" рейса МН17.

А Международная следственная группа, которая занимается расследованием причин катастрофы малазийского Boeing-777 рейса MH17, пришла к выводу, что самолет был сбит ракетой российского производства "Бук", выпущенной с территории, подконтрольной пророссийским боевикам.