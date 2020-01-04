Австралия в огне: погибли 23 человека и полумиллиарда животных (фото, видео)

В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса

Видео: Reuters

Сильные лесные пожары охватили восточное побережье Австралии в середине октября прошлого года. К настоящему моменту огнем охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров были уничтожены более 4 млн гектаров леса, в огне погибли как минимум 23 человек, в том числе трое пожарных, 17 человек пропали без вести. Уничтожены более 1,3 тыс. жилых домов, порядка 2,5 тыс. административных и хозяйственных построек.

По предварительным подсчетам, в огне могли погибнуть около полумиллиарда животных

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Напомним, вследствие пожаров в Австралии могли погибнуть тысячи коал. Огонь распространился на территорию обитания этих животных. Из-за жары жаждущие животные выходят на дороги и просят у людей воду.

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Кроме того, небо над крупнейшим городом Австралии Сиднеем затянуло дымкой из-за масштабных лесных пожаров, охвативших восточное побережье континента. Густой смог окутал центральные и юго-западные районы мегаполиса, а также ряд пригородов.

Добавим, что власти бросили три тысячи военных на борьбу с огнем.

Заметим, что в Австралии уровень загрязнения воздуха почти в 30 раз превысил критическую отметку.

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