Австралийцу пришлось спасать собаку от дерзкого кенгуру
Кенгуру пришлось ударить кулаком
В Автралии дерзкий кенгуру напал на большого пса, который гулял с мужчиной.
Этот кенгуру настолько силен, что ему удалось победить большого пса. Мало того, он не испугался даже человека.
Кенгуру схватил собаку лапами и крепко держал до тех пор, пока на помощь псу не пришел человек.
Дерзкий кенгуру попытался вступить в схватку с мужчиной, но тот ударил его кулаком.
Напомним, австралийцев напугал мускулистый кенгуру-переросток. Кенгуру с невероятными накачанными формами был замечен в реке Маргарет западной части Австралии. Несколько фотографий появились в сети Facebook, после чего стали вирусными.
Ранее мы также сообщали, что в Харькове появилась парочка кенгуру Беннетта и самец рыжего кенгуру. Сумчатые гости переехали в региональный экопарк из частного зоопарка. Животные прошли все обязательные процедуры и сейчас осваиваются на новом месте.
Смотрите видео: первый выход малыша кенгуру из маминой сумки сняли в ровенском зоопарке
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