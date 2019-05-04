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Австралийцу пришлось спасать собаку от дерзкого кенгуру

4 мая, 05:29

Кенгуру пришлось ударить кулаком

Кенгуру напал на девушек в Австралии
Кенгуру напал на девушек в Австралии. Фото: Pixabay

В Автралии дерзкий кенгуру напал на большого пса, который гулял с мужчиной. 

Этот кенгуру настолько силен, что ему удалось победить большого пса. Мало того, он не испугался даже человека.

Кенгуру схватил собаку лапами и крепко держал до тех пор, пока на помощь псу не пришел человек. 

Дерзкий кенгуру попытался вступить в схватку с мужчиной, но тот ударил его кулаком.

Напомним, австралийцев напугал мускулистый кенгуру-переросток. Кенгуру с невероятными накачанными формами был замечен в реке Маргарет западной части Австралии. Несколько фотографий появились в сети Facebook, после чего стали вирусными.

Ранее мы также сообщали, что в Харькове появилась парочка кенгуру Беннетта и самец рыжего кенгуру. Сумчатые гости переехали в региональный экопарк из частного зоопарка. Животные прошли все обязательные процедуры и сейчас осваиваются на новом месте.

Смотрите видео: первый выход малыша кенгуру из маминой сумки сняли в ровенском зоопарке

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Тег нападение, собака, драка, кенгуру

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