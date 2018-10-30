Австралийские парламентарии призывают усилить давление на Россию из-за дела Сенцова

Сегодня, 15:45

В своем заявлении депутат отметил, что обвинения против Олега Сенцова сфабрикованы

Олег Сенцов. Фото: пресс-служба
Олег Сенцов. Фото: пресс-служба

Депутат парламента австралийского штата Новый Южный Уэльс Люк Фоли призвал освободить незаконно осужденного в России украинского кинорежиссера Олега Сенцова. Об этом говорится в пресс-службе парламент штата.

"Я присоединяюсь к многим тысячам голосов по всему миру, которые призывают к немедленному освобождению Сенцова из морозной российской тюрьмы", - заявил парламентарий.

Люк Фоли сообщил, его избиратели поднимали вопрос о освобождения Сенцова во время общения. Принимая во внимание их мнение, а также позицию мирового сообщества Люк Фоли призывает Австралию усилить давление на Россию в деле освобождения Сенцова.

В своем заявлении депутат отметил, что обвинения против Олега Сенцова сфабрикованы.

"Сенцову лишь немного за сорок. Он женат и у него двое детей. Он не сделал ничего плохого, он невиновен. Перед ним полная и творческая жизнь. У него есть семья, о которой нужно заботиться. У него есть фильмы. Я говорю свое слово в поддержку Сенцова. Я надеюсь, что все члены этого парламента разделяют мою точку зрения относительно того, что сейчас самое подходящее время для РФ, чтобы сделать правильный и благородный поступок и немедленно освободить Сенцова", - подчеркнул парламентарий.

Как известно, 14 мая приговоренный к 20 годам колонии по сфабрикованному обвинению в "терроризме" Сенцов объявил бессрочную голодовку, требуя от Кремля освобождения всех незаконно удерживаемых в России украинских политзаключенных и заявил, что готов умереть, если требования не будут выполнены.

Олег Сенцов держал голодовку 145 дней, и принял решение выйти из нее после того, как российские врачи собрались начать принудительное кормление политзаключенного.

Как известно, Олег Сенцов стал лауреатом престижнейшей правозащитной награды – премии Европейского парламента "За свободу мысли" имени Андрея Сахарова.
Россия, Австралия, освобождение, Сенцов, Олег Сенцов
Источник:

"Сегодня"

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