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Австралийский фермер на радостях искупался в луже

5 ноября, 03:13

Долгая засуха сменилась обильными дождями на радость земледельцам

В Австралии фермеры сходят с ума от радости – в южных штатах наконец закончилась засуха и пошли дожди.

Обрадовавшись ливням, один из фермеров начал купаться прямо в луже, даже не снимая одежды. Другая жительница вышла под дождь в одной майке, а еще один смельчак бегал под дождем в исподнем, не скрывая эмоций.

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Напомним, недавно в оккупированном Россией Севастополе из-за проблем с водоснабжением города собираются использовать еще три подземные скважины. При этом вариант с опреснением морской воды оккупанты не рассматривали как слишком дорогой и энергозатратный.

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Ранее мы сообщали, что в Севастополе во временно оккупированном Крыму закрывают пляж "Омега" и парка Победы. При отборе проб воды в ходе планового мониторинга упомянутых пляжей ФГКУЗ "противочумной станции Республики Крым" были выделены холерные вибрионы.

Кроме этого, мы рассказывали, что строительство Керченского моста уже привело к экологической катастрофе в Азовском море. Жители Геническа Херсонской области обнаружили массовое вымирание медуз. Люди отмечают, что такого раньше не было.

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Австралия засуха дожди фермеры

Источник: Сегодня

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