Австралию накрыли пылевые бури: фото и видео

Австралию, где пожары уничтожили уже более миллиарда животных, накрыли пылевые бури. Об этом сообщает The Guardian.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих – 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб. По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий, поскольку сильно пострадали такие долгоживущие виды, как австралийский окунь.

Видео: Reuters

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К январю огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных. 16 января в Австралии наконец начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары.

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