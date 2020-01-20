Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять

Українська
$ 24,25
26,94

Австралию накрыли пылевые бури: фото и видео

20 января, 09:39

Причиной бурь, которые покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы

Австралию, где пожары уничтожили уже более миллиарда животных, накрыли пылевые бури. Об этом сообщает The Guardian.

Бури начались в городе Нарромин в Новом Южном Уэльсе. Впоследствии сильный ветер, достигавший 1, 07 км/ч, быстро добрался до Дуббо и Паркеса, где ветер несколько стих – 94 км/ч. Причиной бурь, которые погрузили город в темноту и покрыли местность слоем красной пыли, стали сильные ветры и грозы.

Ранее сообщалось, что в австралийском штате Новый Южный Уэльс дожди смыли пепел и осадок от лесных пожаров в реку Маклей, в результате чего погибли сотни тысяч рыб. По словам экологов, последствия гибели рыбы могут ощущаться в течение десятилетий, поскольку сильно пострадали такие долгоживущие виды, как австралийский окунь.

Видео: Reuters

Масштабные лесные пожары начались на восточном побережье Австралии в середине октября прошлого года. К январю огнем были охвачены значительные территории на юго-востоке континента в штатах Новый Южный Уэльс и Виктория, несколько регионов на южном побережье закрыты для туристов, а их жители получили предписание о срочной эвакуации. В результате пожаров на континенте уничтожено более 8 млн гектаров леса, порядка 3 тыс. жилых домов и более 4 тыс. административных и хозяйственных построек. С октября 2019 года в огне погибли 25 человек, в том числе четверо пожарных. 16 января в Австралии наконец начались сильные дожди, которые помогают тушить пожары.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Реклама

фото видео Австралия

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)
Крушение самолета МАУ в Иране: признание Тегерана и подробности расследования (фото, видео)Политика
Пристайко рассказал о последних словах экипажа сбитого украинского самолета
Пристайко рассказал о последних словах экипажа сбитого украинского самолетаУкраина
Крушение украинского самолета: иранские военные рассказали, как сбили лайнер
Крушение украинского самолета: иранские военные рассказали, как сбили лайнерУкраина
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – Данилов
Киев имел доказательства ракетного удара по самолету МАУ еще до заявлений других стран – ДаниловУкраина
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видео
Крушение самолета МАУ в Иране: попадание ракеты попало на видеоУкраина
Не мог связаться и сбил украинский самолет: в Иране уже нашли
Не мог связаться и сбил украинский самолет: в Иране уже нашли "крайнего"Украина

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...