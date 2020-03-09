Автобус с детьми-спортсменами разбился в Мексике: число жертв возросло (видео)

В Мексике в страшном ДТП разбились дети-спортсмены, которые возвращались из соревнования по боксу. Число жертв аварии возросло до девяти человек, сообщает издание El Sol de Hermosillo.

Как выяснилось, спортсмены возвращались в Пуэрто-Пеньяско из соревнований по боксу в муниципалитете Кахеме. В результате ДТП погибли по меньшей мере семь несовершеннолетних и двое взрослых: водитель автобуса и тренер детей. Еще пять детей получили ранения. Всем детям в автобусе – от 13 до 17 лет.

Издание отметило, что официальной версии событий до сих пор нет.

Кроме того, ранее в Чехии перевернулся автобус, в котором находились дети возрастом от 15 до 18 лет. В результате ДТП один человек получил тяжелые травмы, шесть – травмы средней тяжести, еще 62 – легкие ранения. Как выяснилось, водитель двухэтажного автобуса съехал с дороги, после чего транспортное средство перевернулось.

А в Каменском Днепропетровской области водитель школьного автобуса, в салоне которого ехали 22 ребенка, умер за рулем.

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