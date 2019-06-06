Автобус с туристами попал в аварию в Дубае, 15 человек погибли – СМИ

Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам

Фото: twitter.com/DubaiPoliceHQ.

Туристический автобус, возвращавшийся из Омана, попал в дорожно-транспортное происшествие в Дубае, не менее 15 человек погибли (по другим данным 17), еще 9 пострадали, сообщают СМИ Объединенных Арабских Эмиратов.

Инцидент произошел в четверг около 18.00 по местному времени на съезде с шоссе шейха Зайда. Автобус возвращался с туристами, ездившими в Оман на праздник Ураза-Байрам, в нем были 31 человек различных национальностей. По неясным пока причинам автобус врезался в дорожный знак.

Тела погибших и всех раненых доставили в госпиталь Рашида. Пострадавшие находятся в критическом состоянии, сообщают СМИ.

Гражданство пассажиров уточняется.

Накануне мы писали, что 20 человек погибли при столкновении автобуса и грузовика в Мексике. После столкновения обе машины загорелись, автобус был полностью уничтожен огнем.

Также напомним, что не менее 28 человек погибли в результате аварии туристического автобуса, произошедшей в среду на португальском острове Мадейра. По имеющейся информации, на горной дороге водитель автобуса не справился с управлением и врезался в здание, находящееся возле трассы.

Ранее сообщалось, что по меньшей мере 26 человек погибли, 28 пострадали при возгорании туристического автобуса на скоростной трассе в городе Чандэ в Китае.

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